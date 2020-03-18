У Донецькій області перший випадок захворювання коронавірусом був підтверджений у 52-річного жителя Маріуполя.

Як повідомив глава Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко в Facebook, інфікований недавно повернувся з Єгипту, який вкрай популярний серед українських туристів.

"Медики надають йому допомогу, всім необхідним лікарні забезпечені. Особи, що перебували з ним у контакті, виявлені і перебувають під наглядом", – повідомив Кириленко.

Він попросив жителів Маріуполя і Донецької області зберігати спокій і піклуватися про гігієну, зокрема й інформаційну. Кириленко пообіцяв розповісти інші подробиці на брифінгу у четвер, 19 березня.

Нагадаємо, кількість хворих коронавірусом в Україні зросла до 16 осіб станом на вечір 18 березня.

Як писав OBOZREVATEL, увечері 18 березня президент Володимир Зеленський виступив з новим відеозверненням, в якому розповів про ситуацію з карантином і коронавірусом в Україні, озвучивши важливі поради про те, як уберегти себе від інфекції.

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