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18 березня • оновлено в 23:40
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На Донбасі коронавірусом захворів чоловік, який повернувся з Єгипту

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У Донецькій області перший випадок захворювання коронавірусом був підтверджений у 52-річного жителя Маріуполя.

Як повідомив глава Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко в Facebook, інфікований недавно повернувся з Єгипту, який вкрай популярний серед українських туристів.

"Медики надають йому допомогу, всім необхідним лікарні забезпечені. Особи, що перебували з ним у контакті, виявлені і перебувають під наглядом", – повідомив Кириленко.

Він попросив жителів Маріуполя і Донецької області зберігати спокій і піклуватися про гігієну, зокрема й інформаційну. Кириленко пообіцяв розповісти інші подробиці на брифінгу у четвер, 19 березня.

Нагадаємо, кількість хворих коронавірусом в Україні зросла до 16 осіб станом на вечір 18 березня.

Як писав OBOZREVATEL, увечері 18 березня президент Володимир Зеленський виступив з новим відеозверненням, в якому розповів про ситуацію з карантином і коронавірусом в Україні, озвучивши важливі поради про те, як уберегти себе від інфекції.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Маріуполь
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Pollack John
Pollack John
какого ты пуя туда попёрся , идиот ?
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