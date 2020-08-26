На Донбасі два морпіхи підірвалися на міні: штаб ООС повідомив деталі

У вівторок, 25 серпня, в зоні бойових дій на Донбасі два морських піхотинці підірвалися на ворожій міні ПОМ-2.

Унаслідок вибуху вони отримали осколкові поранення і були госпіталізовані, повідомили в пресслужбі штабу Операції Об'єднаних сил. Стан їхнього здоров'я задовільний.

"Попередньо встановлено, що протипіхотна міна була закинута дистанційним методом. Такі провокації ворог використовує в Донецькій і Луганській областях", – повідомили в штабі ООС.

Зазначається, що більше порушень у цей день зафіксовано не було.

На Донбасі два військовослужбовці підірвалися на міні Штаб ООС

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, на Донбасі внаслідок обстрілу терористів двоє українських військових отримали осколкові поранення. У штабі ООС повідомили, що постраждав командир 137-го батальйону Вадим Римаренко та сержант цього підрозділу.