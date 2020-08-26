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На Донбасі два морпіхи підірвалися на міні: штаб ООС повідомив деталі

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Суспільство
2,2 т.
На Донбасі два морських піхотинці підірвалися на міні

На Донбасі два морських піхотинці підірвалися на міні. censor.net.ua

У вівторок, 25 серпня, в зоні бойових дій на Донбасі два морських піхотинці підірвалися на ворожій міні ПОМ-2.

Унаслідок вибуху вони отримали осколкові поранення і були госпіталізовані, повідомили в пресслужбі штабу Операції Об'єднаних сил. Стан їхнього здоров'я задовільний.

"Попередньо встановлено, що протипіхотна міна була закинута дистанційним методом. Такі провокації ворог використовує в Донецькій і Луганській областях", – повідомили в штабі ООС.

Зазначається, що більше порушень у цей день зафіксовано не було.

На Донбасі два військовослужбовці підірвалися на міні

На Донбасі два військовослужбовці підірвалися на міні Штаб ООС

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, на Донбасі внаслідок обстрілу терористів двоє українських військових отримали осколкові поранення. У штабі ООС повідомили, що постраждав командир 137-го батальйону Вадим Римаренко та сержант цього підрозділу.

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