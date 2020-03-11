Головна Новини
11 березня • оновлено в 20:16
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

На Донбасі дотримується режим тиші - штаб ООС

2.8т
Читати матеріал російською

Протягом поточної доби на Донбасі встановився режим тиші після того, як озброєні формування атакували українських військовослужбовців 10 березня.

Окупанти режим припинення вогню не порушували, втрат серед бійців ЗСУ немає, сказано у повідомленні штабу ООС у Facebook.

На Донбасі встановився режим тиші

На Донбасі встановився режим тиші

mil.gov.ua

"На ділянці розведення №1 ситуація залишається стабільною. Режим тиші дотримується. На ділянці розведення №2 і №3 обстановка стабільна. Тривають заходи із дотримання режиму тиші", – уточнили в штабі.

Карта ООС станом на 11 березня

Карта ООС станом на 11 березня

За підсумками минулої доби, 10 березня, окупанти 17 разів порушили режим припинення вогню, обстрілюючи позиції ООС із заборонених мінських угодами 120-мм і 82-мм мінометів, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 березня в результаті обстрілу з боку російських найманців загинуло двоє бійців ООС і дев'ятеро отримали поранення. Найбільші втрати ЗСУ понесли під час атаки на військову вантажівку, в яку влучила протитанкова ракета – двоє загиблих і восьмеро поранених.

Полеглими воїнами виявилися 35-річний Андрій Ведешин і 34-річний Віктор Солтис.

У свою чергу командування ООС оприлюднило втрати з боку терористів з початку березня – 21 загиблий і 31 поранений.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ООС Збройні сили України
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
6
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Дубровский Владимир
Дубровский Владимир
Великий Кормчий, злой укр, IGGI IGGI, Олег Carpenter, Дегтяренко Светлана, Кубанский Николай, Внаукраине Потриот, Лазарев Ярослав, РАГУЛЯМ ХАНА, Трубицын Александр, Tarasenro Oleg, Правосеков Матвей, Кор Павел, Габриэлович Антон, Михаил Устинов, Зайцев Антон - все єто первый один и тот же троллячий путлеровский п\и\д\а\р\а\с; кремль москва, В с\р\а\л\о Украине!, Фантомаск Разбушевальцман, Казбеков Зуберг, Бондаренко Виктор, Serov Oleg - это все второй один и тот же п\и\д\а\р\а\с; Колобороденко Дмитрий, Балог Изольда, Нонаме Нонаме, Юг Руси, Кувалдин Иван, Minaev Akexey, Poster Shlagov, Петров Толик - все это третий один и тот же путлеровский троллячий п\и\д\а\р\а\с; Пигин Макс, Сергеев Артем, Сибирский Ватник, ХОЗЯИН х\О\Х\Л\О\В, Junio Van, Dehryaryov Ilya, Соловьева Евгения, Ваня Иванов, Бабаев Бабай - это все четвертый один и тот же троллячий путлеровский п\и\д\а\р. Игнорируйте єтих п\а\с\к\у\д. Не давайте єтим с\у\к\а\м зарабатівать. Донецк, Украина.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги