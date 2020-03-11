Протягом поточної доби на Донбасі встановився режим тиші після того, як озброєні формування атакували українських військовослужбовців 10 березня.

Окупанти режим припинення вогню не порушували, втрат серед бійців ЗСУ немає, сказано у повідомленні штабу ООС у Facebook.

На Донбасі встановився режим тиші mil.gov.ua

"На ділянці розведення №1 ситуація залишається стабільною. Режим тиші дотримується. На ділянці розведення №2 і №3 обстановка стабільна. Тривають заходи із дотримання режиму тиші", – уточнили в штабі.

Карта ООС станом на 11 березня

За підсумками минулої доби, 10 березня, окупанти 17 разів порушили режим припинення вогню, обстрілюючи позиції ООС із заборонених мінських угодами 120-мм і 82-мм мінометів, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 березня в результаті обстрілу з боку російських найманців загинуло двоє бійців ООС і дев'ятеро отримали поранення. Найбільші втрати ЗСУ понесли під час атаки на військову вантажівку, в яку влучила протитанкова ракета – двоє загиблих і восьмеро поранених.

Полеглими воїнами виявилися 35-річний Андрій Ведешин і 34-річний Віктор Солтис.

У свою чергу командування ООС оприлюднило втрати з боку терористів з початку березня – 21 загиблий і 31 поранений.

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