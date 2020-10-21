На Донбасі для зустрічі "слуг народу" вивели військовий транспорт. Фото

Obozrevatel Суспільство 12:04, 21.10.2020 Оновлено: 12:17, 21.10.2020

У Костянтинівку Донецької області прибув військовий транспорт для зустрічі народних депутатів від партії "Слуга народу".

Його розмістили на міському залізничному вокзалі, повідомив Telegram-канал Pavlovsky News.

"Спеціальними бусами в супроводі їх (народних депутатів – ред.) будуть розвозити прифронтовою зоною. Військові відмовляються що-небудь коментувати. Поїзд "Інтерсіті", яким їдуть депутати з Києва, прибуває на станцію о 12:46", – йдеться в повідомленні.

Пізніше журналісти заявили: чи будуть спецтранспортом перевозити "слуг народу", невідомо.

"Чи будуть ним перевозити депутатів – військові не уточнюють. Режим особливої секретності", – йдеться в повідомленні.

Повідомлення про зустріч "слуг народу" в соцмережі
Telegram Pavlovsky News
Повідомлення про зустріч "слуг народу" в соцмережі
Telegram Pavlovsky News
Telegram Pavlovsky News
На залізничний вокзал в Костянтинівці підігнали військовий транспорт
Telegram Pavlovsky News
Залізничний вокзал в Костянтинівці
Telegram Pavlovsky News
На залізничний вокзал в Костянтинівці підігнали військовий транспорт
Telegram Pavlovsky News
На залізничний вокзал в Костянтинівці підігнали військовий транспорт
Telegram Pavlovsky News
На залізничний вокзал в Костянтинівці підігнали військовий транспорт
Telegram Pavlovsky News

Як повідомив OBOZREVATEL, "Слуги народу" перебуватимуть на Донбасі протягом двох днів. Вони розділяться на групи по 10-12 осіб і відправляться з конкретними бригадами на місця їхньої дислокації, де переночують. Під час поїздки депутати від монобільшості планують дізнатися про те, що реально відбувається на цій території.

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