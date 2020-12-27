На Донбасі бойовики тричі порушили перемир’я: ЗСУ відповіли

Протягом доби, 27 грудня, проросійські бойовики на Донбасі тричі порушили перемир’я, українські воїни надали їм гідну відсіч.

Про це повідомила пресслужба Операції Об’єднаних сил у Facebook. Загалом в більшості районів відповідальності наших бригад режим тиші зберігався (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Бойовики відкривали вогонь в бік українських позицій зі стрілецької зброї неподалік выд Мар’їнки.

Також ворожу вогневу активність помітили неподалік Авдіївки. Тут для коригування вогню з гранатометів різних систем ворог застосував БпЛА.

"Оперативні дії наших засобів РЕБ зупинили подальше використання безпілотника після перетину лінії розмежування", – говориться в повідомленні.

На численні обстріли противника українські військові надали адекватну відповідь. Серед наших захисників бойових втрат та поранень немає.

Також у пресслужбі ООС повідомили, що за добу сапери ДСНС розмінували у зоні бойових дій майже 2 гектари території та передали на знищення 32 вибухонебезпечних предмети.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що 25 грудня збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Терористи обстріляли мирне населення.

Усі порушення зафіксували неподалік Водяного, що на Приазов'ї. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил не було.