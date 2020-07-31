На Донбасі 30 липня помер військовий ЗСУ: озвучено офіційну причину

Гліб Іванов Суспільство 14:33, 31.07.2020 Оновлено: 15:30, 31.07.2020

Військовий Збройних сил України Володимир Перекрестов, про смерть якого стало відомо 30 липня, помер від хвороби.

Про це повідомили в щоденному зведенні пресслужби Міноборони України щодо ситуації в районі проведення Операції Об’єднаних сил 31 липня. Як зазначено в повідомленні, старший сержант помер із причини гострої серцево-судинної недостатності.

"Втрат внаслідок ворожих обстрілів у лавах Об’єднаних сил не було. Водночас із сумом змушений повідомити про смерть із причини гострої серцево-судинної недостатності старшого сержанта Володимира Перекрестова, 1975 року народження", – сказано в повідомлені.

Нагадаємо, з початку тижня троє українських військовослужбовців померли через різке погіршення стану здоров'я.

Відомо, що 28 липня помер солдат Артур Бахнар, 29 липня – солдат Сергій Вергун. 30 липня Україна втратила ще одного захисника – старшого сержанта Володимира Перекрестова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збройні формування Росії 30 липня двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Втрат серед ЗСУ не було.

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