В 2014-м проукраинский лагерь разделился на патриотов и либералов. Патриоты считали главной угрозой войну. Либералы – коррупцию. Патриоты были сосредоточены вокруг идеи суверенитета. Либералы – вокруг идеи реформ.

Несмотря на отличия, общего у этих двух лагерей было больше. Владимир Ермоленко как-то писал, что украинский гражданин после начала войны оказался в сложной ситуации. C одной стороны ему нужно защищать безопасность государства. С другой – ему необходимо защищать личные свобод, - пишет журналист Павел Казарин на своем Телеграм-канале.

Все закономерно. Ты не можешь быть либералом и не быть при этом патриотом – потому что идет война. Ты не можешь быть патриотом и не быть либералом, потому что Кремль начал эту войну лишь для того, чтобы не дать Украине стать частью либерального запада. Фигура атакующего определяет твои идеологические координаты – а потому приходится сшивать теплое и мягкое в общее и неделимое.

Ермоленко писал о том, что для новой Украины непатриотичный либерализм и нелиберальный патриотизм – в одинаковой степени путь в никуда. Загвоздка была лишь в том, что обе эти платформы (либерализм и патриотизм) находятся в серьезном конфликте. А потому требуют постоянного диалога и умения слышать.

Спустя пять лет стало ясно, что умение вести диалог – не наша сильная сторона. Оба лагеря за пять лет успели размежеваться окончательно. И те и другие в итоге стали объектом атаки тех, кто хотел взять реванш. Просто патриотов атаковали под "либеральными" флагами, а либералов – под "патриотическими".

Украинских патриотов обвиняли в сдаче либеральных позиций. Мол, "плодят коррупцию", "завалили реформы", "занимаются показухой вместо преобразований". Лагерь сторонников украинского суверенитета сносили бульдозерами рыночной повестки. Объявили их - главным препятствием на пути экономического процветания. Каждый критик – вне зависимости от его реальных взглядов и целей – сперва надевал либеральные белые одежды и затем обрушивал всю мощь своего гнева на противника.

В результате, повестка суверенитета и ее носители были загнаны в Украине в маргинез. Любая реплика из этого лагеря наталкивалась на обвинения в проплаченности и кровожадности, коррупции и неискренности. А любого, кто выступал с этих позиций – мгновенно причисляли к "порохоботам" и призывали не воспринимать всерьез.

А следом все это – в зеркальном формате - стало происходить с украинскими либералами. Некоторые из них успели пережить инаугурацию Зеленского и даже попали в его первое правительство. Продвигали приватизацию, реформы и рынки. И вся публичная кампания по их уничтожению велась с "патриотическими" знаменами. Мол, "сдают страну под внешнее управление", "засилье иностранцев в госкомпаниях", "лоббисты МВФ и Брюсселя". Результат нам известен.

Спустя шесть лет после Майдана оба украинских лагеря оказались изрядно обескровлены. "Партия суверенитета" и "партия реформ" не сумели договориться – и обе оказались под ударом. Но весь этот сценарий могут записать себе в заслугу те силы, которые проиграли в 2014 году.

Та самая украинская "партия Кремля", которая после аннексии Крыма казалась обреченной на увядание, внезапно ожила. Ее позиции слабее, чем раньше – но теперь у нее появились союзники. Речь об окружении отдельных олигархов, которые почувствовали себя проигравшими и теперь хотят отыграться. И выбор ими способа дискредитации противников тоже не случаен.

После российского вторжения патриотическая и либеральная темы обладали наибольшей легитимностью в стране. Те, кого это не устраивало, научились удачно мимикрировать. И потому сперва мы наблюдали за тем, как с помощью "либеральных" упреков утюжат "сектор суверенитета". А следом – как либералов атакуют обвинениями в недостатке патриотизма.

Оба этих лагеря были выходцами с Майдана. Спустя шесть лет они отмахиваются от диалога и перекладывают вину на соседа. Каждый намерен гордо идти на дно в одиночку – лишь бы не соглашаться на компромиссы. Все готовы и дальше обмениваться артиллерийскими ударами, не замечая, что в их борта подводные лодки всаживают торпеды.

Отличный план, ребята. Надежный, как швейцарские часы