На Дніпропетровщині підтвердили перші два випадки COVID-19

У Дніпропетровській області 19 березня підтвердили два перші випадки коронавірусу COVID-19.

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Хворі перебувають під наглядом медиків, повідомив голова обласної державної адміністрації Олександр Бондаренко, передає пресслужба ОДА.

Уточнюється, що інфіковані нещодавно повернулися з-за кордону. Стан їхнього здоров'я стабільний, почувають себе добре.

Коронавірус Ілюстрація

"Є два лабораторно підтверджених випадки зараження COVID-19. Пацієнти зараз отримують усю необхідну допомогу. Медики забезпечені необхідним обладнанням, матеріалами, засобами індивідуального захисту", – заявив Бондаренко.

Медики виявляють контактних осіб хворих, щоб обстежити цих людей і забезпечити їх ізоляцію.

"Ми зробили все, щоб не допустити подальшого поширення інфекції регіоном. Закрили на карантин усі навчальні заклади, перевели на посилений режим роботи медичні устани, максимально обмежили рух громадського транспорту. Більшість роботодавців прислухалися до наших рекомендацій і перевели своїх працівників на віддалену форму роботи", – зазначив Бондаренко.

У повідомленні додається, що в області визначено дві госпітальні бази: Дніпровська міська лікарня №21 та Криворізька інфекційна лікарня сукупної місткістю в 430 ліжок.

Зазначимо: інфікованих у країні, станом на вечір 19 березня, уже 21. Три випадки стали летальними.

Карта поширення COVID-19 у світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що незабаром у нашій країні буде необхідний запас тестів для проведення діагностики коронавірусу у мільйони людей.

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