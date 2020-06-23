У дитсадки України увірвався COVID-19: тести роблять тільки через два тижні, а батьки б'ють на сполох
У дитячих садках України, де останнім часом виявили хворих на COVID-19, усіх відправляють на самоізоляцію, однак ПЛР-тести роблять тільки через 14 днів. Батьки б'ють на сполох і вважають, що за цей час інфікована дитина встигне заразити всіх у сім'ї, включно з бабусями й дідусями. У лікарів же виникли розбіжності в оцінюванні ситуації.
Детальніше про це читайте в матеріалі OBOZREVATEL.
Батьки побоюються зараження
У київському садку на Оболоні 11 червня у двірника знайшли коронавірус. "Він лікувався, здав аналіз на COVID-19, який виявився позитивним. Того ж дня всіх дітей і співробітників відправили на самоізоляцію, але попередили, що ПЛР-тест зроблять тільки 25 червня, через два тижні. Ми сидимо на самоізоляції, у мене тато хворий на цукровий діабет, живе з нами. Я переймаюся, що якщо малюк хворий, то заразитися може й літній батько. Про всяк випадок обстежилися в приватній лабораторії за свій кошт, обійшлося це нам у 700 грн", – розповіла мама дитини з цієї установи.
Інші батьки так само обурюються. "Мені тепер вдома два тижні сидіти й труситися, захворіла моя дитина чи ні? Із СЕС передали, що безкоштовний тест тільки через два тижні. Підозрюю, потім ще скажуть, якщо не захворіли, то й тесту не потрібно", – непокоїться мама малюка.
Подібні спалахи COVID-19 виявлено в багатьох містах України. Так, у Тернополі 10 червня в садку №12 у співробітника діагностували коронавірус. Заклад пішов на карантин на 14 днів, у дітей і співробітників теж візьмуть аналізи.
У Кропивницькому закрили дитсадок через співробітницю, у якої знайшли інфекцію. Така ж ситуація й у Івано-Франківську в садку "Дударик". Там дітей і вихователів відправили на самоізоляцію.
Правила придумали в МОЗ, але лікарі не згодні
Як з'ясувалося, таке правило – проводити безкоштовне тестування тільки через два тижні після виявлення зараження в дитячому колективі – ухвалено Міністерством охорони здоров'я. Про нього йдеться в наказі №722.
"Потрібно, щоб минув адаптивний період протягом 14 днів. Тоді результати аналізів будуть правильними. Тобто потрібен час, щоб вірус проявився", – пояснила позицію пресслужба відомства.
Далеко не всі медики згодні з постановою.
"Я не можу пояснити, чому зараз склалася така ситуація з тестуванням. У будь-якому разі, коли закривається установа через COVID-19, усім обов'язково повинні взяти мазки на наявність коронавірусу. Адже під час інкубаційного періоду він виділяється, і можливе зараження оточення. Так ми дочекаємося, що вірус обов'язково поширюватиметься. Профілактичних заходів потрібно вживати з самого початку", – говорить OBOZREVATEL колишній директор центру грипу Олександр Гриневич.
Інфекціоніст Сергій Крамарьов вважає, що більш надійно виділити COVID-19 можна на другому тижні інкубаційного періоду.
"Я б аналізи брав трохи раніше, наприклад, за сім днів після контакту. Але є ймовірність, що на сьомий день ми не виявимо вірусу, а на 14-й дитина захворіє. У такому разі краще навіть робити два тести: в середині інкубаційного періоду й наприкінці. Хоча логіка в тому, що обстежують через два тижні, є – на 14-й день вірус дає найвищу чутливість до тесту", – вважає Крамарьов.
Лікар-інфекціоніст Євген Щербина зазначає, що ціна тесту в Україні досить висока (від 700 до 2500 грн).
"Держава не може собі дозволити проводити аналізи кілька разів протягом інкубаційного періоду – на сьомий і 14-й день, тому що це удвічі дорожче. Нам потрібно вибирати тактику, яка буде максимально ефективною, але водночас не розкидуватися грошима", – пояснює він.
Не цілуйтеся та не обіймайтеся
Що стосується зараження оточення, включно з бабусями й дідусями, для яких коронавірус може виявитися смертельним, то лікарі радять застосовувати всі засоби безпеки, про які вже говорилося багато разів.
За словами Крамарьова, діти можуть носити вдома маску. "Крім того, в цей період потрібно виключити поцілунки, обіймання з дітьми. Природно, мити руки, використовувати антисептики й протирати всі поверхні", – радить лікар.
На думку Щербини, ще точно не доведено, чи передається вірус під час інкубаційного періоду. Одні джерела підтверджують це, інші – заперечують. Але заходів безпеки необхідно дотримуватися в будь-якому разі.