У дитсадки України увірвався COVID-19: тести роблять тільки через два тижні, а батьки б'ють на сполох

У дитячих садках України, де останнім часом виявили хворих на COVID-19, усіх відправляють на самоізоляцію, однак ПЛР-тести роблять тільки через 14 днів. Батьки б'ють на сполох і вважають, що за цей час інфікована дитина встигне заразити всіх у сім'ї, включно з бабусями й дідусями. У лікарів же виникли розбіжності в оцінюванні ситуації.

Детальніше про це читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Батьки побоюються зараження

У київському садку на Оболоні 11 червня у двірника знайшли коронавірус. "Він лікувався, здав аналіз на COVID-19, який виявився позитивним. Того ж дня всіх дітей і співробітників відправили на самоізоляцію, але попередили, що ПЛР-тест зроблять тільки 25 червня, через два тижні. Ми сидимо на самоізоляції, у мене тато хворий на цукровий діабет, живе з нами. Я переймаюся, що якщо малюк хворий, то заразитися може й літній батько. Про всяк випадок обстежилися в приватній лабораторії за свій кошт, обійшлося це нам у 700 грн", – розповіла мама дитини з цієї установи.

Через коронавірус діти перебувають на самоізоляції

Інші батьки так само обурюються. "Мені тепер вдома два тижні сидіти й труситися, захворіла моя дитина чи ні? Із СЕС передали, що безкоштовний тест тільки через два тижні. Підозрюю, потім ще скажуть, якщо не захворіли, то й тесту не потрібно", – непокоїться мама малюка.

Подібні спалахи COVID-19 виявлено в багатьох містах України. Так, у Тернополі 10 червня в садку №12 у співробітника діагностували коронавірус. Заклад пішов на карантин на 14 днів, у дітей і співробітників теж візьмуть аналізи.

У Кропивницькому закрили дитсадок через співробітницю, у якої знайшли інфекцію. Така ж ситуація й у Івано-Франківську в садку "Дударик". Там дітей і вихователів відправили на самоізоляцію.

Правила придумали в МОЗ, але лікарі не згодні

Як з'ясувалося, таке правило – проводити безкоштовне тестування тільки через два тижні після виявлення зараження в дитячому колективі – ухвалено Міністерством охорони здоров'я. Про нього йдеться в наказі №722.

Аналіз дітям зроблять тільки через два тижні

"Потрібно, щоб минув адаптивний період протягом 14 днів. Тоді результати аналізів будуть правильними. Тобто потрібен час, щоб вірус проявився", – пояснила позицію пресслужба відомства.

Далеко не всі медики згодні з постановою.

"Я не можу пояснити, чому зараз склалася така ситуація з тестуванням. У будь-якому разі, коли закривається установа через COVID-19, усім обов'язково повинні взяти мазки на наявність коронавірусу. Адже під час інкубаційного періоду він виділяється, і можливе зараження оточення. Так ми дочекаємося, що вірус обов'язково поширюватиметься. Профілактичних заходів потрібно вживати з самого початку", – говорить OBOZREVATEL колишній директор центру грипу Олександр Гриневич.

Лікарі не згодні з Міністерством охорони здоров'я

Інфекціоніст Сергій Крамарьов вважає, що більш надійно виділити COVID-19 можна на другому тижні інкубаційного періоду.

"Я б аналізи брав трохи раніше, наприклад, за сім днів після контакту. Але є ймовірність, що на сьомий день ми не виявимо вірусу, а на 14-й дитина захворіє. У такому разі краще навіть робити два тести: в середині інкубаційного періоду й наприкінці. Хоча логіка в тому, що обстежують через два тижні, є – на 14-й день вірус дає найвищу чутливість до тесту", – вважає Крамарьов.

Лікар-інфекціоніст Євген Щербина зазначає, що ціна тесту в Україні досить висока (від 700 до 2500 грн).

"Держава не може собі дозволити проводити аналізи кілька разів протягом інкубаційного періоду – на сьомий і 14-й день, тому що це удвічі дорожче. Нам потрібно вибирати тактику, яка буде максимально ефективною, але водночас не розкидуватися грошима", – пояснює він.

Не цілуйтеся та не обіймайтеся

Що стосується зараження оточення, включно з бабусями й дідусями, для яких коронавірус може виявитися смертельним, то лікарі радять застосовувати всі засоби безпеки, про які вже говорилося багато разів.

Інфекціоністи радять не обійматися на карантині

За словами Крамарьова, діти можуть носити вдома маску. "Крім того, в цей період потрібно виключити поцілунки, обіймання з дітьми. Природно, мити руки, використовувати антисептики й протирати всі поверхні", – радить лікар.

На думку Щербини, ще точно не доведено, чи передається вірус під час інкубаційного періоду. Одні джерела підтверджують це, інші – заперечують. Але заходів безпеки необхідно дотримуватися в будь-якому разі.