Якщо на референдум виставлять питання про подачу води в анексований Крим, це може забрати всі шанси на деокупацію півострова.

Таку думку в інтерв'ю OBOZREVATEL висловив екс-глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, коментуючи ймовірні ризики від поданого президентом Володимиром Зеленським закону про референдум.

Через посуху в Криму вже давно йдуть обговорення про відновлення подачі води на півострів "Цензор.НЕТ"

"Звичайно, наприклад, на референдум винесуть і приймуть рішення про те, що до Криму можна подавати воду, і цим фактично поставлять хрест на деокупацію півострова", – заявив він.

Як писав OBOZREVATEL, в Криму назріла катастрофа через нестачу води. Росія просить країни Заходу вплинути на Україну з-за небажання Києва поставляти воду.

У відповідь глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна не буде вирішувати проблему водопостачання в Криму, оскільки за це несе відповідальність Росія як країна-окупант.

Пізніше міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив, що український уряд не збирається відновлювати водопостачання Криму до повної деокупацію.