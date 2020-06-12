Подача води в Крим: питання на референдумі може нашкодити деокупації - Жебрівський

Світлана Гудкова Суспільство 18:14, 12.06.2020

Якщо на референдум виставлять питання про подачу води в анексований Крим, це може забрати всі шанси на деокупацію півострова.

Таку думку в інтерв'ю OBOZREVATEL висловив екс-глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, коментуючи ймовірні ризики від поданого президентом Володимиром Зеленським закону про референдум.

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"Цензор.НЕТ"

"Звичайно, наприклад, на референдум винесуть і приймуть рішення про те, що до Криму можна подавати воду, і цим фактично поставлять хрест на деокупацію півострова", – заявив він.

Як писав OBOZREVATEL, в Криму назріла катастрофа через нестачу води. Росія просить країни Заходу вплинути на Україну з-за небажання Києва поставляти воду.

У відповідь глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна не буде вирішувати проблему водопостачання в Криму, оскільки за це несе відповідальність Росія як країна-окупант.

Пізніше міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив, що український уряд не збирається відновлювати водопостачання Криму до повної деокупацію.

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