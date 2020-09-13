На COVID-19 захворіли ще майже 2,5 тисячі українців: статистика МОЗ на 13 вересня

Станом на ранок неділі, 13 вересня, в Україні офіційно підтверджено 154 335 випадків захворювання на COVID-19. За минулу добу в країні було виявлено 2476 нових хворих.

Смертність від коронавірусу зросла до 3 178 осіб (+30 за добу). Разом з тим вже 68 893 пацієнти (+547 за добу) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані моніторингу на сайті РНБО.

Найбільше нових заражених коронавірусом зареєстрували в Києві (310), Тернопільській (225) та Харківській (180) областях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 13 вересня коронавірус у світі вразив уже 28,9 млн осіб, понад 924 тисяч хворих загинули, а 20,8 млн – одужали.

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