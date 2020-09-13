Топтеми:

На COVID-19 захворіли ще майже 2,5 тисячі українців: статистика МОЗ на 13 вересня

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Суспільство
16,4 т.
Статистика щодо коронавірусу в Україні

Станом на ранок неділі, 13 вересня, в Україні офіційно підтверджено 154 335 випадків захворювання на COVID-19. За минулу добу в країні було виявлено 2476 нових хворих.

Смертність від коронавірусу зросла до 3 178 осіб (+30 за добу). Разом з тим вже 68 893 пацієнти (+547 за добу) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані моніторингу на сайті РНБО.

Найбільше нових заражених коронавірусом зареєстрували в Києві (310), Тернопільській (225) та Харківській (180) областях.

РНБО
РНБО

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 13 вересня коронавірус у світі вразив уже 28,9 млн осіб, понад 924 тисяч хворих загинули, а 20,8 млн – одужали.

Новина оновлюється...

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

УкраїнаКоронавірусМіністерство охорони здоров'яКоронавірус
Чому ви можете довіряти OBOZREVATEL
Поділитися в Facebook