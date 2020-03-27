У Тернопільській області коронавірус COVID-19 підтвердили у півторарічної дитини з села Лідихів.
Про це 27 березня на сторінці у Facebook повідомив голова Кременецької районної ради Володимир Стефанський. Він розповів, що спершу медики виявили у дитини запалення легенів.
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COVID-19 підтвердили у півторарічної дитини з села Лідихів
Колаж
Малюка відправили на лікування до Тернополя, де 27 березня офіційно підтвердили діагноз COVID-19.
Ймовірно, дитина заразилася від дядька, який недавно повернувся з Польщі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 березня підтвердили перший випадок зараження новим коронавірусів COVID-19 у Хмельницькому. При цьому експрес-тест інфікованого дав помилковий негативний результат.
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