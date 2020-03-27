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28 березня • оновлено в 02:03
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На COVID-19 захворіла півторарічна дитина з Тернопільщини

1.6т
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У Тернопільській області коронавірус COVID-19 підтвердили у півторарічної дитини з села Лідихів.

Про це 27 березня на сторінці у Facebook повідомив голова Кременецької районної ради Володимир Стефанський. Він розповів, що спершу медики виявили у дитини запалення легенів.

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COVID-19 підтвердили у півторарічної дитини з села Лідихів

COVID-19 підтвердили у півторарічної дитини з села Лідихів

Колаж

Малюка відправили на лікування до Тернополя, де 27 березня офіційно підтвердили діагноз COVID-19.

Ймовірно, дитина заразилася від дядька, який недавно повернувся з Польщі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 березня підтвердили перший випадок зараження новим коронавірусів COVID-19 у Хмельницькому. При цьому експрес-тест інфікованого дав помилковий негативний результат.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна Тернопіль
Теги
інфекція дитина хвороба вірус
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