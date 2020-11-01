На COVID-19 в Україні захворіли майже 8 тисяч осіб: статистика МОЗ на 1 листопада

Станом на ранок неділі, 1 листопада, в Україні офіційно підтверджено 395 440 випадків коронавірусної інфекції. З них 7959 – виявлено за минулу добу.

Від COVID-19 у країні померли вже 7306 осіб (+110 за добу), а 161 441 пацієнт (+2513 за добу) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО, інформацію також озвучив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Найбільше хворих додалося в:

Харківській області – 883

Житомирській області – 708

Києві – 689

Донецькій області – 545

Водночас у двох областях зафіксували менше 100 заражених за минулу добу: в Луганській – 78, у Кіровоградській – 96.

РНБО

РНБО

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 1 листопада коронавірусом у світі заразилися понад 46 млн осіб. За минулий день виявлено 475 201 нового інфікованого.