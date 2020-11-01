На COVID-19 в Україні захворіло майже 8 тисяч осіб: статистика МОЗ на 1 листопада
Коронавірусом в Україні за добу заразилися 7959 осіб
Померли від хвороби ще 110 пацієнтів, одужали – 2513
Найбільше хворих виявлено в Харківській області – 883
Станом на ранок неділі, 1 листопада, в Україні офіційно підтверджено 395 440 випадків коронавірусної інфекції. З них 7959 – виявлено за минулу добу.
Від COVID-19 у країні померли вже 7306 осіб (+110 за добу), а 161 441 пацієнт (+2513 за добу) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО.
Найбільше хворих додалося в:
Харківській області – 883
Житомирській області – 708
Києві – 689
Водночас у двох областях зафіксували менше 100 заражених за минулу добу: в Луганській – 78, у Кіровоградській – 96.
Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 1 листопада коронавірусом у світі заразилися понад 46 млн осіб. За минулий день виявлено 475 201 нового інфікованого.