На COVID-19 у ЗСУ захворіли ще 42 людини.

На коронавірус у Збройних силах України за минулу добу, 19 серпня, захворіли ще 42 особи. Усього на COVID-19 нині хворіє 485 військовослужбовців.

Про це повідомили у пресцентрі Командування Медичних сил ЗСУ у Facebook. Усього за час пандемії одужала 831 особа, летальних випадків – 6.

На ізоляції (зокрема, на самоізоляції) перебувають 817 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі три доби, – 195 осіб.

Серед нових хворих у закладах охорони здоров’я перебувають дев'ять осіб (Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – 2 військовослужбовці, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 2 військовослужбовці, Чернівецький військовий госпіталь – 1 військовослужбовець, Житомирський військовий госпіталь – 1 військовослужбовець, ізолятор медичного пункту військової частини Львівської області – 1 військовослужбовець і Славутська ЦРЛ – 2 військовослужбовці). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 33 особи. Стан здоров'я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Нагадаємо, що станом на ранок четверга, 20 серпня, в Україні офіційно підтверджено 98 537 випадків коронавірусної інфекції. З них 2 134 – виявлено за минулу добу, що стало новим антирекордом із добового приросту.

На COVID-19 у ЗСУ захворіли ще 42 людини: з'явилася статистика Командування Медичних сил Збройних сил України / Facebook

Як писав OBOZREVATEL раніше, динаміка захворюваності коронавірусом в Україні показує, що найгірша ситуація склалася в Чернівецькій, Тернопільській і Харківській областях.

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