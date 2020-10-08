На COVID-19 у ЗСУ захворіли більш ніж сто осіб за добу

На коронавірусну хворобу COVID-19 у Збройних силах України за минулу добу, 7 жовтня, захворіли ще 112 осіб.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Командування Медичних сил ЗСУ. Відзначається, що усього на коронавірус хворіє 748 осіб. За час пандемії одужало – 2672 особи, летальних випадків – 11.

Крім того, на ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 490 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 79 осіб.

Серед нових хворих на COVID-19 у закладах охорони здоров’я перебувають 22 особи (Національний військово-медичний клінічний центр ГВКГ – 4 військовослужбовця, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 5 військовослужбовців та 2 працівника ЗС України, Військово-медичний клінічний центр Східного регіону – 2 військовослужбовця, Військово-медичний клінічний центр Північного та Центрального регіону – по 1 військовослужбовцю, лазарет військової частини Одеської області – 3 військовослужбовця, Житомирський військовий госпіталь – 2 військовослужбовця, Чернівецький військовий госпіталь – 1 військовослужбовець, ЦРЛ міста Надвірне – 1 працівник ЗС України).

Стан здоров’я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 90 осіб (Київська область – 45 військовослужбовців та 2 працівника ЗС України, Львівська область – 15 військовослужбовців та 2 працівника ЗС України, Одеська область – 7 військовослужбовців та 1 працівник ЗС України, Вінницька область – 3 військовослужбовця, Тернопільська та Житомирська області – по 2 військовослужбовця, Полтавська область - 2 військовослужбовця та 1 працівник ЗС України, Івано-Франківська область – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗС України, Волинська, Миколаївська, Хмельницька, Харківська, Дніпропетровська область – по 1 військовослужбовцю, Чернівецька область – 1 працівник ЗС України).

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок четверга, 8 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 244 734 випадки коронавірусної інфекції. З них 5397 – виявлені за минулу добу, що стало новим рекордом щодо добового приросту.