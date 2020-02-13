Если бы вы знали, дорогие читатели, сколько жителей Донбасса сломали свою судьбу, жизни своих детей из-за банальной любви к халяве.

Понимаю, что слово резкое и жаргонное, но именно оно в полном объеме раскрывает вечную страсть человека к бесплатному сыру к мышеловке.

Брата моей кумы убили в 2014-м он был в ополчении первой волны. Как бы все у него было нормально, как на среднестатистического донбасянина — мама с пенсией, дом отцовский, зарплата на шахте, жена бросила по причине мягкости и слабохарактерности. И как бы и русский мир ему не нравился, работал он в Гуково, знал, что там и, как и по чем, но.

Но, его мама пришла в слезах и закатила истерику, так как соседке сын пригнал целую машину окорочков, которую они с братками-опочленцами остановили на дороге, убили водителя и забрали груз себе. "Успешный бизнесмен, не тюхтя, а настоящий герой" как предводитель, оставил себе и машину-холодильник, а не только часть груза. И мама орала на сыночка, что он тоже так бы мог, порадовать мать, принести домой что-то из магазинов, и вот второй соседке сын принес вещи, и еще какую-то гуманитарку, раздавали для тех, кто вступает в опочление. И после того, как сюда придут русские и Путин, Путин всем героям Донбасса, кто ему расчищал дорогу, будет выдавать квартиры им машины, люди говорили, и газ бесплатно, и продукты каждый день, бесплатно. А он, негодяй, рохля, не хочет мамочку порадовать и принести вот это, самое вкусное, халявное, льготы, раздают.

Он пошел воевать. Связался с сослуживцами, а в "Одноклассниках" тогда массово разыскивали сослуживцы по армии или Афгану своих коллег, чтобы вербовать в "армию новороссии", как по Украине, так и по РФ. Ему повезло. Его знал лично "первый губернатор лугандонии" — Болотов, который сразу же взял "мамыну рохлю" с судимостями (Украина обидела мальчика, не законно, ой не крал, не бил), в начальники.

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В семье был праздник. Мама "героя" от счастья рыдала родне в телефон — "сыночка заслужил, ценят, ему дали машину, погоны, автомат, он командует людьми, скоро они убьют всех укро-фашистов, уже привез мне сапоги, 3 ящика тушенки, вермишели и кондиционер".

Машину ему дали, "копейку", отжатую у кого-то из "куркулей Донбасса". Ну, богатых как-то на всех не хватало. Поэтому опочленцы грабили всех, кто был богаче их. Иногда даже дед на "Запорожце" оказывался "куркулем" и подвергался "народной очистке" от "коррупционно нажитого имущества".

Ничего не напоминает? Ах, да, 1917-й, советы, пролетарии и грабеж, прикрытый громкими словами о всемирном равенстве и братстве.

Его убили в Луганске. Маме дали 10 000 гривен, из разграбленного болотовцами банка, и памятник поставили, бесплатно. Она до сих пор любит Россию, Путина и "республики", так как получает за сына гуманитарный паек на "день республики" и 9-е мая. Бесплатно же. Дают!

Чтобы не обвиняли меня в "придумала героя", я назову имя, чтобы погуглили те, кто все еще не верит в лично прожитые мной моменты войны — Сергей Пуга (Москва).

Таких историй тысячи.

За гуманитарку в ОРДЛО дерутся даже люди в норковых шубах. До сих пор.

За халяву, за кусок гнилого хлеба, который дадут бесплатно, здесь критическое большинство (не все, вот прошу вас не быть рупорами кремля-не все) готовы целовать руки не только Путину, но и Дьяволу.

Если здесь марсиане будут раздавать помощь в виде зажаренных донбасян – будут брать, целовать, убивать друг друга, писать доносы, чтобы получить больше.

В ОРДЛО все ненавидят Госдеп, Обаму и США и "гей-европами". Это здесь вбито в головы и подсознание не только вот за годы войны, за всю жизнь, начиная с СССР. Но, если сюда приедут самые яркие представители шоу-культуры, которые позиционно разгуливают на специфический прайдах-парадах и будут раздавать бесплатно доллары, американскую тушёнку, конфеты — скрепный и православный народ Донбасса передушит друг друга в очереди, с воплями "да какая разница, кто они, тут же халява".

Да, выхватив кусок халявы и сожрав его, или даже выбросив, как несъедобный, или переподарив, вот это критическое большинство, снова уйдет урчать по норам кипя в своей ненависти — мало дали, не то, ему нужно было больше, а этой стерве не давать.

Купить "народ Донбасса" можно, но при этом он не будет ни благодарный, ни почтительный, ни вежливый, ни переменит свое мнение, сколько бы добра ему не сделали. И вот зря новая команда Президента заигрывает с "народом Донбасса", обещая ему пенсии, порно, ой, экономический хаб в ОРДЛО, Вегасы, новые дома и шахты. Ненависть от сюда не уйдет. Будут ломать, гадить, жечь, чтобы "отомстить" и показать свое превосходство, но будут драться и требовать – "мне больше".

На грабли заигрывания с "народом Донбасса" оттанцевало много политиков. Яркий пример Юлия Тимошенко. Уж она обещала, уж она давала. Чего стоит разрушительный для пенсионной системы Закон Украины "О повышении престижности шахтерского труда" давший шахтерам самые высокие пенсии в Украине — 80% от их зарплаты. Голосовал Донбасс за нее? Остался благодарным за то, что среди всех пенсионеров Украины шахтеры стали самые пенсионные? Понял ли, что ради их голосов Тимошенко нарушила равенство, закрепленное в Конституции, фактически обокрав пенсионеров -учителей, селян, коммунальщиков? Нет! Ее ненавидели, над ней смеялись, а стоило ей оступиться и упасть — в прямом смысле, она упала на встрече в Луганске — как ее просто освистали и забыли. Но, пенсией, повышенной пользуются, как без нее.

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Халява-двигатель современных войн. А еще она отличный маркер для социума, граждан. Именно в очереди лучше всего видно, кто охлос, кто демос, кто 80%, кто 20%. А в очереди за халявой, вообще все просто-здесь нет демоса. Здесь неистребляемый и злобный совок.

В ОРДЛО общественное движение – а их там наплодили, все вот эти "миры луганщины", "донецкая республика" и все такое- внезапно порадовало яжематерей ОРДЛО подарками. Вроде бы должны были дать к Новому Году, но что-то пошло не так, и вот выдавали на днях.

Все, как положено: списки, блат, давка, маты, оскорбления, халява.

А потом в соцсети выложили эти самые подарки, и эту самую халяву: горсть печенья, пару конфет, упакованные в кулёчки б-у.

Люди начали возмущаться, что за нищета в "процветающей угольной швейцарии, где живут самые счастливые дети в мире".

Но, жалобщиков тут же обрезали — "что не так, это же халява, бери и жри, радуйся, что дали, а вот нам не дали, а ты, а я на тебя в мгб".

Самый популярный комментарий — "на халяву и уксус сладкий".

Как скрепно!

Кстати, здесь часто раздают в качестве гуманитарки просроченные продукты и лекарства с истекшим сроком годности. Ее и привозят эту гуманитарку из РФ, не ахти, уже не первой свежести, а потом еще и меняют на складах — посвежее на продажу, с червями на раздачу. И люди берут, давятся. Даже те берут, у кого 2-4 выплаты (в ОРДЛО и в Украине), на джипах приезжают и давятся в очереди за макаронами с плесенью.

И все чаще гуманитарку в пакетах "бмв" раздают вместо зарплаты. И стоят шахтеры-кормильцы Украины, и радостно обсуждают – "ну, зато же дали, на халяву". И не бастуют. И довольны.

Зарплата шахтерам в пакетике "бмв", из пару банок русского просроченного продукта с пальмовым маслом. Радостные, бурные и продолжительные аплодисменты.

Это "русский мир", детка, вернее, советский, это "народ"… нет, нет, не Донбасса. Оглянитесь. И вам станет страшно!

Что будет в вашем городе, если "вежливые зеленые человечки" начнут раздавать халяву?

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