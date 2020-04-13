На Чернігівщині через підпал трави загорілося село: з'явилося відео
У Бахмацькому районі Чернігівської області загорілося село Каціри, пожежники намагаються загасити вогонь.
Відзначається, що пожежа сталася через підпал трави. Відповідне відео опубліковано на сторінці "Двоколісні хроніки" у Facebook (щоб подивитися його, проскрольте новину до кінця).
У повідомленні сказано, що пожежних прибуло дуже мало. "Пожежних мало. Допоможіть залучити більше техніки та пожежних... Сволота знову вирішила траву підпалити", – йдеться у ньому.
На відео видно, як пожежа знищила вже кілька будинків. Вона поширюється дуже швидко через сильні пориви вітру.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 квітня в Чорнобильській зоні відчуження поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва спалахнула масштабна пожежа.
Вогонь дістався до міста Прип'ять і незабаром може перекинутися на сховища радіоактивних відходів.