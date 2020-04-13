На Чернігівщині через підпал трави загорілося село: з'явилося відео

Юрій Сергієнко Суспільство 19:08, 13.04.2020 Оновлено: 19:26, 13.04.2020

У Бахмацькому районі Чернігівської області загорілося село Каціри, пожежники намагаються загасити вогонь.

Відзначається, що пожежа сталася через підпал трави. Відповідне відео опубліковано на сторінці "Двоколісні хроніки" у Facebook (щоб подивитися його, проскрольте новину до кінця).

facebook.com/twowheeledchronicles/

У повідомленні сказано, що пожежних прибуло дуже мало. "Пожежних мало. Допоможіть залучити більше техніки та пожежних... Сволота знову вирішила траву підпалити", – йдеться у ньому.

На відео видно, як пожежа знищила вже кілька будинків. Вона поширюється дуже швидко через сильні пориви вітру.

Google Maps
facebook.com/twowheeledchronicles/
facebook.com/twowheeledchronicles/

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 квітня в Чорнобильській зоні відчуження поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва спалахнула масштабна пожежа.

Вогонь дістався до міста Прип'ять і незабаром може перекинутися на сховища радіоактивних відходів.

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