Головна Новини
13 квітня • оновлено в 20:13
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

На Чернігівщині через підпал трави загорілося село: з'явилося відео

2.1т
Читати матеріал російською

У Бахмацькому районі Чернігівської області загорілося село Каціри, пожежники намагаються загасити вогонь.

Відзначається, що пожежа сталася через підпал трави. Відповідне відео опубліковано на сторінці "Двоколісні хроніки" у Facebook (щоб подивитися його, проскрольте новину до кінця).

На Чернігівщині через підпал трави загорілося село: з'явилося відео

facebook.com/twowheeledchronicles/

У повідомленні сказано, що пожежних прибуло дуже мало. "Пожежних мало. Допоможіть залучити більше техніки та пожежних... Сволота знову вирішила траву підпалити", – йдеться у ньому.

На відео видно, як пожежа знищила вже кілька будинків. Вона поширюється дуже швидко через сильні пориви вітру.

На Чернігівщині через підпал трави загорілося село: з'явилося відео

Google Maps

На Чернігівщині через підпал трави загорілося село: з'явилося відео

facebook.com/twowheeledchronicles/

На Чернігівщині через підпал трави загорілося село: з'явилося відео

facebook.com/twowheeledchronicles/

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 квітня в Чорнобильській зоні відчуження поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва спалахнула масштабна пожежа.

Вогонь дістався до міста Прип'ять і незабаром може перекинутися на сховища радіоактивних відходів.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Автор
Юрій Сергієнко
Місце
Україна
Тег
пожежа
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
7
0
Смішно
0
Цікаво
4
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
хороша хата,стены где в хате?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги