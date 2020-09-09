На Чернігівщині зафіксували спалах коронавірусу

У Чернігівській області 8 вересня зареєстрували рекордну кількість нових заражених коронавірусом за добу – 112 осіб.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко. За день від коронавірусу помер 75-річний житель області.

"З них 21 випадок виявлено у Борзнянському та стільки ж в Носівському районах, 18 – в Бобровицькому, 14 – в Чернігові, по 8 випадків в Ніжині та Прилуцькому районі, по 4 випадки в Ічнянському, Ніжинському та Сновському районах, три випадки в Коропському районі, два – в Срібнянському, по одному – в Прилуках, Козелецькому, Менському, Новгород-Сіверському та Ріпкинському районах", – написав чиновник.

Прокопенко зазначив, що 13 осіб перебувають на госпіталізації, інші на самоізоляції вдома.

Всього з початку епідемії на Чернігівщині зареєстрували 2484 випадків інфікування COVID-19, з них: 1079 пацієнтів одужали, 1107 – лікується амбулаторно, 249 – знаходиться на госпіталізації в медустановах, 40 летальних випадків і 9 померлих з супутнім діагнозом COVID-19.

Статистика щодо коронавірусу на Чернігівщині. Андрій Прокопенко в Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Одеській області хочуть повернутися до "квітневого карантину". На цьому наполягли в Одеській ОДА через поширення COVID-19.