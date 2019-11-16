На Чернігівщині з могили зникло тіло священника: подробиці моторошної НП

У селі Мощанка Чернігівській області за дивних обставин із могили зникла труна з тілом священника місцевої церкви.

Невідомі розкопали місце його поховання біля храму і перенесли могилу на цвинтар. Про це йдеться з сюжеті ТСН (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Отець Володимир помер у серпні на власному городі. Йому був 51 рік, але у чоловіка діагностували захворювання серця. Поховати священника вирішили біля церкви.

Новини В Запорожской области вандал надругался над могилами

На Чернігівщині з могили зникло тіло священника

Примітно, що новий настоятель храму відмовився відправити 40 днів по покійному. Незабаром із могили зникла труна з тілом – її серед ночі викопали і перемістили в зарості біля цвинтаря, ретельно сховавши.

Вдова священика Юлія Зінькова та місцеві жителі припустили, що до акту вандалізму причетні ченці монастиря, який будували прямо під стінами церкви без дозволу. У загиблого нібито був конфлікт із особами, які захопили землю.

За словами Зінькової, труна зникла після її останнього візиту на могилу чоловіка. "Вони кричали словами образливими, щоб я його звідси забрала. Я так зрозуміла: вони вирішили, що це їх земля там. Може, він там сам хоче бути першим похованим", – висловилася вона про херувима монастиря Михайла Дегтяря.

На місці могили залишили сиру землю Скріншот з відео

Ченці від коментарів відмовилися, проте запевнили місцеве населення, що до перезахоронення не мають відношення.

Прокоментували кричущий випадок також у Чернігівській єпархії.

"Для цього є поліція, правоохоронні органи, які повинні вирішити питання, знайти тих людей, що зробили це. Вони повинні понести не тільки церковне покарання, а й державне з Кримінального кодексу", – заявив секретар Чернігівської єпархії Української православної церкви МП отець Ігор.

Отця Володимира після того, як знайшли заховану труну, люди перепохоронили на цвинтарі. На могилу повернули хрест, який знайшли в монастирі.

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