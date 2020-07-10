На Чернігівщині водойма забарвилася в рожевий колір: фото нез'ясованого явища

У Ніжині Чернігівської області водойма у Графському парку забарвилася в рожевий колір. Дивне явище супроводжується неприємним запахом і мором риби.

Місцеві жителі відзначають, що таке відбувається у ставку з року в рік, проте люди не можуть знайти цьому пояснення, пише mynizhyn.com (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Завідувач місцевого лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України Юрій Наріжний розповів, що причина такого явища точно невідома.

У Ніжині ставок став рожевим mynizhyn.com

"Версії були різні. Може бути, що з-під дна б'ють ключі сірководню. Є ще думка, що прориває колектор житлового будинку, який розташований поруч, але й це не доведено. Можливо, водорості цвітуть", – припустив Наріжний.

У Ніжині ставок став рожевим mynizhyn.com

У Ніжині ставок став рожевим mynizhyn.com

У Ніжині ставок став рожевим mynizhyn.com

У Ніжині ставок став рожевим mynizhyn.com

У Ніжині ставок став рожевим mynizhyn.com

У Ніжині ставок став рожевим mynizhyn.com

У Ніжині ставок став рожевим mynizhyn.com

Як писав OBOZREVATEL раніше, масштаб цвітіння водоростей на узбережжі Чорного моря в Україні показали з космосу.