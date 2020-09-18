На Чернігівщині у хасидів виявили COVID-19: вони відмовляються від госпіталізації
На україно-білоруському кордоні в Нових Яриловичах Чернігівської області у чотирьох хасидів виявили коронавірус.
При цьому інфіковані відмовилися від госпіталізації в білоруську лікарню і залишилися на кордоні, повідомляє "Суспільне".
Відзначається, що представники обласної організації товариства Червоного Хреста і загону швидкого реагування, одягнені в захисні костюми, передали хасидам через білоруських колег 60 пакетів засобів гігієни, 60 теплих ковдр, 60 літрів води, а також 4000 пакетів спеціальної їжі від єврейської громади Умані.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Україна ввела ряд обмежень в Умані на час святкування Рош ха-Шана (єврейський Новий рік).
На український кордон з Білоруссю тим часом прибули сотні хасидів. З ними особисто зустрівся глава ДПСУ Сергій Дейнеко і закликав поважати закони і правила України.
Через спроби іноземних громадян проникнути на територію України на кордон з Білоруссю стягнули резерви Державної прикордонної служби, а також підрозділи Нацполіціі, НГУ і Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Зокрема 15 вересня один з паломників спробував незаконно потрапити на територію України в обхід пункту "Нові Яриловичі". Він отримав заборону на в'їзд в Україну на 5 років.
У десяти хасидів, які прибули з паломництвом до Умані, тест на коронавірус COVID-19 виявився позитивним.