На Чернігівщині у хасидів виявили COVID-19: вони відмовляються від госпіталізації

На україно-білоруському кордоні в Нових Яриловичах Чернігівської області у чотирьох хасидів виявили коронавірус.

При цьому інфіковані відмовилися від госпіталізації в білоруську лікарню і залишилися на кордоні, повідомляє "Суспільне".

Відзначається, що представники обласної організації товариства Червоного Хреста і загону швидкого реагування, одягнені в захисні костюми, передали хасидам через білоруських колег 60 пакетів засобів гігієни, 60 теплих ковдр, 60 літрів води, а також 4000 пакетів спеціальної їжі від єврейської громади Умані.

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