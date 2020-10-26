На Чернігівщині дільничний заспівав про вибори і став зіркою мережі. Відео

Мережу повеселила пісня дільничного поліцейського з Чернігівщини, який заспівав про те, як він із колегами та земляками охоронятиме дільницю на місцевих виборах.

Роликом на своїй сторінці у Facebook поділилася голова правління неурядової організації "Громадянська мережа "Опора" Ольга Айвазовська (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

На кадрах видно, як правоохоронець виконує імпровізовану пісню, акомпануючи сам собі на фортепіано. У ній він співає про те, як у Ніжинську за виборчим процесом слідкують усім селом, і порушень на дільниці не фіксують тому, що "охороняє її дільничний Валєчок".

Заспівавши куплет і нібито соромлячись за свій вчинок, чоловік поспішив вимкнути камеру.

"І все одно, це відео зробило мій день. Його записав на виборчій дільниці невідомий поліцейський на Чернігівщині напередодні дня голосування. Правда ж, прикольний дільничний", – прокоментувала Айвазовська.

Ролик на її сторінці в соцмережі зібрав сотні лайків і багато репостів. А в коментарях під ним користувачі зазначили, що пісня поліцейського дійсно весела і вже "завтра він прокинеться зіркою".

"Дай Боже йому здоров'я", "Прикольний дільничний", "Поліцейська зірка з Ніжина", "Чудовий виконавець", "Зірка!" – поділилися враженнями українці.

Скриншот посту Facebook Ольги Айвазовської

Коментарі користувачів Facebook Ольги Айвазовської

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними екзит-полу ВГО "Ліга виборців", опублікованими після закриття виборчих дільниць увечері 25 жовтня, чинний мер Чернігова Владислав Атрошенко здобув перемогу на місцевих виборах у першому турі. Він набрав 85% голосів.