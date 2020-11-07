На Чернігівщині COVID-шпиталі розгортатимуть у спортзалах та законсервованих колоніях

У Чернігівській області готуються розгортати шпиталі для лікування хворих на коронавірус (COVID-19) на базах спортивних об’єктів та законсервованих колоній для засуджених.

Як розповів "Укрінформу" начальник управління охорони здоров’я Чернігівської ОДА Петро Гармаш, поки що розглядаються три об’єкти: два спортивних – це стадіони в Ніжині й Чернігові, які мають великі спортзали з можливістю розміщення 150-200 ліжок, та законсервована колонія у Прилуках.

За його словами, ці об’єкти поки що в резервному списку й будуть задіяні у разі істотного погіршення ситуації та переповнення ліжкового фонду медзакладів – і лише за умови їх оснащення та забезпечення персоналом.

Сьогодні ставка робиться на лікарні та максимальне використання їхніх можливостей. У найближчих планах медичного керівництва – розгортання 100-ліжкового відділення на території обласної лікарні (у приміщенні колишнього шпиталю для ветеранів війни) та залучення потужностей обласного центру радіаційного захисту населення, який зараз не приймає планових хворих і теж має потенціал на розміщення 100 ліжок.

У першому закладі коронавірусне відділення вже працює на одному з поверхів, має 25 ліжко-місць і 28 кисневих точок. Зараз ведуться роботи з підготовки до прийому інфікованих на ще одному поверсі.

6 листопада на Чернігівщині зафіксовано черговий антирекорд із виявлення хворих на COVID-19 – 285 осіб. Загалом із початку епідемії в області зареєстровано 9947 випадків коронавірусу, померли 89 пацієнтів. Ліжковий фонд (1009 ліжок) заповнений на понад 45%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на сьогодні в "червоній" карантинній зоні перебувають місто Чернігів і Варвинський район області. З 9 листопада в "червону" зону потрапляють також Ніжин і Куликівський район.