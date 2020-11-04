На Черкащині внаслідок пожежі загинули двоє дорослих і дитина

Під час пожежі у селі В'язівок Городищенського району Черкаської області загинуло троє людей, з них – одна дитина.

Про це повідомила пресслужба ДСНС. Подія сталася вранці 4 листопада.

Під час проведення розвідки та гасіння вогнеборці виявили у будинку тіла трьох загиблих – попередньо це двоє літніх людей та трирічна дитина.

О 09:30 пожежу було локалізовано, о 10:38 ліквідовано, говориться в повідомленні пресслужби ДСНС.

На місці події працювали городищенські рятувальники, місцева пожежна команда із села В’язівок та мобільно-оперативна група Управління ДСНС в Черкаській області.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що в Одеській області пожежа в одноповерховому житловому будинку забрала життя двох дітей. Трагедія сталася в селі Новокрасне Роздільнянського району.