На Черкащині священник Московського патріархату поскаржився на вірян через перехід до ПЦУ: тих викликали на допит

На Черкащині священник Російської православної церкви в Україні (РПЦвУ, самоназва – Українська православна церква Московського патріархату) поскаржився на вірян через їхній перехід до Православної церкви України (ПЦУ), й тих викликали на допит до поліції.

Про це повідомляється на сайті "Вісті Черкащини". До сільського поліційного відділення прийшли десятки людей.

За словами вірян, їх покликали, щоб дати свідчення слідчим обласної фіскальної служби на підставі заяви в обласну прокуратуру ієрея РПЦвУ Василя Яводчака про нібито незаконні дії щодо переходу до ПЦУ.

Під час допиту, в якому брали участь п’ять слідчих, людей розпитували, чи справді були збори громади щодо переходу, як голосували, хто ставив підписи під рішенням тощо.

"Все це можна побачити в протоколах. Вважаємо це чиєюсь замовною акцією", – наголосили люди.

Рішення про перехід до ПЦУ більшість парафіян Бужанської православної церкви Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії Московського патріархату ухвалила минулого року на загальних зборах.

Відповідно до Черкаської ОДА подали Статут зі змінами та доповненнями, після його розгляду було підписане рішення про перереєстрацію громади.

Тоді зі священником філії Московського патріархату залишилося шість вірян, розповів місцевий житель Олексій Багателя, пише "Релігійна правда". За його словами, вони проводять службу в церкві, а вірян ПЦУ "не пускають, ключі від будівлі не віддають, хоча будувалася вона на кошти громади".

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