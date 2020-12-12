На Черкащині на будівництві доріг розікрали майже сім млн грн

У Черкаській області правохоронці викрили злочинну "схему" розтрати бюджетних коштів, виділених на ремонт доріг. Сума збитків становить майже сім мільйонів гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ України. Слідчі встановили, що між приватною структурою та двома департаментами Черкаської міської ради було укладено договір на реконструкцію дорожнього покриття, однак згодом у документ було внесено правки.

Вони, зокрема, стосувалися розміру фінансування та термінів виконання робіт. Остаточна ціна робіт склала понад 20 мільйонів гривень.

"Упродовж червня-грудня 2016 року 37-річний директор товариства-підрядника підписав акти приймання виконаних робіт, знаючи про їх недостовірність, а саме – факти неякісного ремонту покриття. Це підтверджено комплексною судовою будівельно-технічною та іншими експертизами. Внаслідок дій керівника товариства територіальній громаді міста Черкаси завдано майже сім мільйонів гривень збитків", – сказано у повідомленні.

Наразі директору приватної структури вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу, а іншим учасникам схеми – про вручення підозр.

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