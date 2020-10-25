На Черкащині кандидат у депутати помер від ускладнень COVID-19

У Черкаській області від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, помер кандидат у депутати Христинівської міської ради від партії "Європейська солідарність".

Нещастя трапилося вночі 25 жовтня. Про це повідомляє УНН із посиланням на члена комітету виборців України Максима Михлика.

"Нестандартна і трагічна ситуація. В місті Христинівка, Черкаська область, сьогодні вночі помер перший номер по 1 округу в Христинівську міську раду Кучеренко А. Н. Ускладнення під час COVID-19", – зазначив він.

За його словами, територіальна виборча комісія обговорювала використання штампу "вибув" на всіх бюлетенях за цю партію. Однак спільними зусиллями ЦВК і спостерігачів Комітету виборців України було вирішено такого не робити.

"Нагадуємо, що в таких ситуаціях партія залишається в бюлетені і виборці можуть за неї проголосувати", – додав Кучеренко.

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