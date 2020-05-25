На чартері з українськими заробітчанами виявлено COVID-19: ЗМІ розкрили подробиці

Суспільство 12:05, 25.05.2020

На одному з авіарейсів, який доставляв українських заробітчан в Європу, був виявлений хворий на коронавірусну інфекцію COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Як пише "Європейська правда" з посиланням на свої джерела, всі пасажири чартеру, які мали бути зайняті на сільгоспроботах, з аеропорту вирушили на ізоляцію.

На літаку з українськими заробітчанами виявили хворого на коронавірус

Видання відзначає, що всього було виконано три рейси для перевезення працівників. Але після випадку з коронавірусом про такі чартери більше не повідомляється.

Як писав OBOZREVATEL:

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

У Карпатах раптово випав сніг

"Стоп реванш!" У містах України влаштували протести проти капітуляції перед РФ

Зеленського могли усунути перед виборами, всі боялися за його життя – Трофімов

Китай зробив заяву про "нову холодну війну" з США та союз із Росією

На Чорновол завели ще одну справу: екснардепка розповіла, у чому підозрюють