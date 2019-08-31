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"На*бувають людей!" Офіцер ЗСУ поскаржився на свавілля у лікарні

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Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц" поскаржився на свавілля в стоматологічній поліклініці у місті Біла Церква.

Він опублікував на своїй сторінці у Telegram пост, в якому заявив, що людей жорстко обманюють, наживаючись на їхніх грошах.

"Спробую написати без матів або як на*бують кожен день людей з чарівною посмішкою. Місто Біла Церква. Звернення до стоматолога. Обласна стоматологічна поліклініка і понорамній знімок 150 гривень. Питання чи є знижки по УБС. Відповідь ні", — розповів офіцер ЗСУ.

За словами Штефана, негативну відповідь він почув тому, що клініка бюджетна і знаходиться на самоокупності, проте рахунок був виставлений на юрособу:

"Оплата 150 гривень, вважаючи, що гроші йдуть на державний рахунок клініки. В результаті чек з оплатою на рахунок приватної ТОВ "Профі-мед 2000". За мною жива черга. Бінго".

Офіцер ЗСУ поскаржився на свавілля у лікарні

Офіцер ЗСУ поскаржився на свавілля у лікарні

t.me/a_shtirlitz

"Коли ви упирі нарешті перестанете наживатися на хворобах людей? Цинізм, обман і чергові приватні прокладки які б'ють "бабло" в державних установах. Хто відповідає за медичні реформи в області та Україні? Цікаво почути їх відповідь", — додав Анатолій Штірліц.

Офіцер ЗСУ поскаржився на свавілля у лікарні

Офіцер ЗСУ поскаржився на свавілля у лікарні

t.me/a_shtirlitz

Офіцер ЗСУ поскаржився на свавілля у лікарні

Офіцер ЗСУ поскаржився на свавілля у лікарні

t.me/a_shtirlitz

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв, за які послуги українцям більше не потрібно платити в лікарні.

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Ти Юджин
Ти Юджин
Когда вы твари перестанете корочками убийц щеголять, тогда и будет все нормально. Ты бы тварь Исаева бы не позорил.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Штефан -беззубый Участник боевых действий! По интернету!
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