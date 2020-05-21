На Буковину доставили вертоліт МВС для хворих на COVID-19: яка ситуація в області. Фото

В Чернівецькій області приступив до цілодобового чергування санітарний вертоліт Мі-8, спеціально обладнаний для транспортування інфекційних хворих.

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Як повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України з посиланням на главу відомства Арсена Авакова, евакуація на такому вертольоті можлива на відстань 1200 км.

"За рейс може перевозити 4-6 хворих… Якщо ситуація загостриться, а лікарні будуть перенавантажені, область скористується цією перевагою", – зазначив Аваков.

Арсен Аваков і Максим Степанов

У свою чергу, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що наразі в Чернівецькій області виявлено 2842 хворих на коронавірус. Це близько 14% від загальної цифри по країні.

"Сьогодні я особисто відвідаю лікарні, визначені для лікування COVID-19. Перевіримо роботу закладів, стан забезпеченості їх усім необхідним для лікування хворих на коронавірус, поспілкуємося з медпрацівниками", – сказав глава МОЗ.

Вертоліт МІ-8 брав участь у миротворчих місіях ООН і востаннє працював у Республіці Малі. Його передали ДСНС на умовах безоплатного договору. Вертоліт обладнано ізоляційною капсулою BIO-BAG EBV-30/40, біозахисними комплектами, знезаражувальним душем, ізоляційною камерою і спеціальним модулем, у якому фіксується капсула в польоті.

mvs.gov.ua

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mvs.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 21 травня в Україні зафіксовано 19 706 випадків коронавірусу. З моменту початку епідемії в країні від хвороби вже померло 579 осіб.