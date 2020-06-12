На Буковині знову спалахнув коронавірус: заразилися десятки людей

Карина Бондаренко Суспільство 05:38, 12.06.2020 Оновлено: 05:39, 12.06.2020

У четвер, 11 червня, на Буковині підтвердили ще 38 випадків зараження коронавірусом.

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Загальна кількість інфікованих в області за час епідемії склала 3 836 чоловік. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

За день місцевий лабораторний центр перевірив 402 зразки. Побороли хворобу за минулу добу 23 людини, всі вони отримали другий негативний результат тесту.

Коронавірус на Буковині

Раніше OBOZREVATEL писав, що антирекорд за новими підтвердженими випадками COVID-19, зафіксований в Україні 11 червня, пов'язаний з усуненням черг в лабораторіях.

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