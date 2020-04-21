У Чернівецькій області станом на вечір понеділка, 20 квітня, виявили ще 82 нових випадки коронавірусу. Таким чином загальна кількість заражених у регіоні досягла 988 осіб.

Свіжу статистику озвучив у відеозверненні на сторінці в Facebook глава Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Він зазначив, що 20 квітня фахівці обласного лабораторного центру досліджували 144 зразків тестів на коронавірус, серед яких в 82 випадках вони продемонстрували позитивний результат.

На Буковині зафіксували майже тисячу випадків коронавірусу Корреспондент

За добу померли чотири людини з підозрами на коронавірус.

"На превеликий жаль, помирають і молоді люди. Так само і юнак 2000 року народження, який занадто пізно звернувся до лікарів, його вже не змогли врятувати", – додав Осачук.

Він уточнив, що на Буковині як госпітальні бази для інфікованих новим коронавірусом визначені десять медустанов, в яких залишилося лише 109 вільних ліжок.

Глава Чернівецької ОДА також додав, що в розрахунку на мільйон жителів у Чернівецькій області припадає 5422 тестувань, і це найвищий показник в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Рівненській області у чотирьох пацієнтів, які після інфікування і лікування здали негативні тести на коронавірус, повторно виявили COVID-19.

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