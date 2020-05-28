На Буковині зафіксовано новий спалах коронавірусу

Вікторія Довгань Суспільство 07:58, 28.05.2020 Оновлено: 09:00, 28.05.2020

Станом на 27 травня у Чернівецькій області було зафіксовано 57 нових випадків інфікування коронавірусом. Водночас 26 осіб у регіоні одужали, що підтвердили два негативні результати тесту.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук. Він наголосив, що загальна чисельність хворих в області від першого встановленого випадку – 3201 людина.

Спалах коронавірусу на Буковині

"Пам’ятайте, що практично кожен п’ятий недужий на коронавірус буковинець не зміг назвати джерело інфікування. Заразитися можна будь-де, тому будьте обережні. Бережіть себе та близьких!" – звернувся Осачук до мешканців Чернівецької області.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у селі Мамаївці Чернівецької області 24 травня влаштували весілля на сто осіб, незважаючи на обмеження через епідемію COVID-19. Поліція склала адмінпротокол на власника ресторану, який дозволив провести урочистість.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Піонтковський назвав Єрмака "агентом Кремля" й розсекретив псевдонім

В Україні введуть абонплату на електроенергію: що буде з тарифами

На Україну насувається скажений циклон: які регіони заллє. Карти

Синіла, непритомніла, але лікарі відмовилися рятувати. Моторошні деталі трагедії з жінкою на Прикарпатті

Володимиру Кличку повернули програні чемпіонські пояси