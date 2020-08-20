На Буковині зафіксовано новий антирекорд щодо захворюваності на коронавірус

На Буковині кількість нових випадків захворювання на коронавірус за добу перевищила 200 осіб, що є новим антирекордом.

Станом на 20 серпня в Чернівецькій області захворіли ще 208 осіб. При цьому одужали всього 56 пацієнтів повідомив на своїй сторінці у Facebook голова ОДА Сергій Осачук.

Голова облдержадміністрації назвав такі показники розплатою за безвідповідальне ставлення до протиепідемічних заходів.

Статистика по захворюваності коронавірусів в Чернівецькій області. Facebook Сергія Осачука

"Маємо таку ситуацію, тому що, очевидно, чимало буковинців керуються в житті принципом "що має бути, того не минути". Не важливо, що є загроза захворіти, головне, щоб сьогодні мені було добре. Щоб я міг піти на весілля, потанцювати, відвідати службу в церкві, і все це без маски. Я так хочу, тому що всі так роблять. Прийшла пора відповідальності за ухвалені раніше рішення. Кількість хворих зростає", – зазначив Осачук.

Загальна кількість заражених в регіоні досягла 8 505, з них одужали 5 764 осіб.

Facebook Сергія Осачука

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці 20 серпня в Україні офіційно було підтверджено 98 537 випадків коронавірусної інфекції. З них 2134 – виявлені за минулу добу, що стало новим антирекордом по добовому приросту. Від COVID-19 в країні померли вже 2184 людини, а 50 441 пацієнт повністю поборов хворобу.