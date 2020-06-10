На Буковині задумали створити окремий гірський район

Міністерство розвитку громад і територій України розглядає можливість створення в Чернівецькій області окремого гірського району.
Він має бути із центром у місті Вижниця. Про це в коментарі "Суспільному Буковини" заявив голова підкомітету Верховної Ради з питань адміністративно-територіального устрою Віталій Безгін.
Зокрема, нардеп переконаний, шо це дозволить державним органам оперативно надавати послуги для жителів гірських районів. Наприклад, у випадку виникнення надзвичайної ситуації.
На Буковині заговорили про створення окремого гірського району
Змоделювати четвертий район із центром у Вижниці мають у Чернівецькі обласній держадміністрації й подати на розгляд у Мінрегіон.
Водночас підкреслюється, що раніше ОДА виступала з ініціативою утворення чотирьох районів у Чернівецькій області. Тоді гірський район пропонували утворити з Путильського та Вижницького. Однак у Мінрегіоні спочатку відкинули цю пропозицію.
Зауважимо, що нові проєкти майбутніх районів в Україні Мінрегіон оприлюднив 5 червня. Згідно з ними, Чернівецьку область поділять на три децентралізовані райони – Сторожинецький, Хотинський і Чернівецький. Однак ще можливі зміни.
Проєкт карти майбутніх районів Буковини
decentralization.gov.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство розвитку громад і територій України оприлюднило нові проєкти районування українських областей, у яких йдеться про появу фактично "угорського" Берегівського району. На думку письменника Андрія Любки, так українська влада пішла на перші поступки Будапешту.
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