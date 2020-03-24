На Буковині за добу на коронавірус захворіли 13 осіб – глава ОДА

За минулу добу 23 березня в Чернівецькій області на коронавірус захворіли ще 13 осіб. Таким чином, кількість заражених в регіоні зросла до 38.

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Про це у своєму відеозверненні на Facebook заявив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"За найновішими результатами, які ми отримали зранку, ми, на жаль, маємо збільшення кількості інфікованих людей. Додатково 13 осіб. Тому загальна чисельність хворих у Чернівецькій області від першого встановленого випадку вже є 38 осіб", – сказав Осачук.

Коронавірус у Чернівцях ВВС

За його словами найбільше хворих із села Колінківці Хотинського району – 12 осіб. У місті Хотин підтверджений один випадок, в селі Прусниця Кіцманського району – 7 осіб, в селі Лужани Кіцманського району – 4 осіб, в селі Великі Кучурі Сторожинецького району – двоє осіб, в селі Їжівці Сторожинецького району – одна особа, в місті Заставна – двоє осіб, в селі Юрківці Заставницького району – одна особа, в селі Кам'янка Глибоцького району – одна особа, в селі Луківці Глибоцького району – одна особа, в селі Топорівці Новоселицького району – одна особа, в Чернівцях – двоє осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

станом на ранок вівторка, 24 березня, за даними Міністерства охорони здоров'я в Україні підтверджені 84 випадки зараження коронавірусом COVID-19. З них 11 були виявлені за минулу добу – 10 в Києві і один на Тернопільщині.

У той же час в Чернівецькій ОДА повідомили, що в обласну дитячу клінічну лікарню 23 березня госпіталізували 4 дитини з підозрою на коронавірус COVID-19.

Також зазначалося, що нових хворих за останню добу в дорослу обласну лікарню не госпіталізували.

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