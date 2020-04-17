У Чернівецькій області станом на вечір четверга, 16 квітня, офіційно підтвердили ще 96 випадків захворювання. Загальна кількість хворих досягла 785 осіб.

Про це повідомив у відеозверненні глава Чернівецької ОДА Сергій Осачук (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Найбільша кількість хворих зафіксована у Чернівцях – 35 осіб. Коронавірусна інфекція забрала життя 11 буковинців. Одужа–ли – 25 осіб.

На Буковині за добу додалося майже 100 випадків коронавірусу Вечерний Харьков

Коронавірус виявили у 7 священнослужителів, ще у двох – підозра. Також 12 священиків контактували з інфікованими і знаходяться на самоізоляції.

Осачук додав, що в інфекційних відділеннях медичних установ Чернівецької області залишилося 138 місць, тому зараз готують додаткові госпітальні бази для хворих, зокрема, Вижницьку ЦРЛ.

Із 8 тисяч ПЛР-тестів, які отримала Чернівецька область, лабораторний центр уже використав 4 тисячі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Буковині знову вирішили ввести особливий режим. Він буде діяти 13:00 у суботу, 18 квітня, до 6:00 вівторка, 21 квітня.

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