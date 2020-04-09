На Буковині за добу додалося 30 випадків коронавірусу: названо причину спалаху

У Чернівецькій області в середу, 8 квітня, зафіксували 30 нових лабораторно підтверджених випадків зараження коронавірусом, одна пацієнтка померла. У такий спосіб загальна кількість хворих у регіоні перевищила 300 осіб.

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Про це заявив у своєму відеозверненні голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За його даними, серед нововиявлених випадків захворювання найбільше випадає на Хотинський район (10), Чернівці (9) і Глибоцький район (6).

На Буковині за добу додалося 30 випадків коронавірусу УНН

"Важливо зазначити, що 13 з цих людей не були за кордоном і заразилися через контакт із особами, які повернулися з-за кордону в минулі три-чотири тижні", – уточнив Осачук.

Очільник ОДА також повідомив про смерть 66-річної медичної працівниці з Чернівців, яка була госпіталізована з підозрою на коронавірус.

Водночас, за інформацією чиновника, у Чернівцях одужала від COVID-19 і була виписана з лікарні 61-річна місцева жителька. Всього в області вдалося вилікувати вже 17 осіб.

Осачук також назвав можливу причину спалаху коронавірусу в регіоні. У коментарі hromadske він заявив, що зараження могло початися на одному з масових заходів.

"Там була велика кількість людей, і епідеміологи вважають, що саме звідти воно пішло", – уточнив Осачук. Що це був за захід, голова ОДА поки уточнювати не став.

За останніми даними Міністерства охорони здоров'я, на ранок 8 квітня в Чернівецькій області було 273 випадки зараження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Дніпропетровщині після зустрічі біблійної школи відразу 20 осіб заразилися коронавірусом. Там були присутні громадяни інших країн.

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