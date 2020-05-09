У Чернівецькій області 8 травня підтвердили 82 нових випадки інфікування коронавірусом COVID-19, троє пацієнтів померли.

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Як повідомив у Facebook глава Чернівецької облдержадміністрації Сергій Осачук, всього в області зафіксовано 2179 заражень.

Коронавірус не покидає Буковину

З 82 нових випадків 35 виявлено в Чернівцях.

Обласний лабораторний центр дослідив за день 376 зразків.

За останню добу вилікувалися 19 жителів області. В цілому на Буковині одужали 317 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 8 травня в Україні зареєстровано 14 195 випадків зараження коронавірусом COVID-19, з них 361 летальний.

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