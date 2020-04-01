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1 квітня • оновлено в 11:22
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На Буковині від коронавірусу померла ще одна жінка

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У Чернівецькій області в ніч на 1 квітня померла мешканка села Ломачинці Сокирянського району, у якої лабораторно підтвердили COVID-19.

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Серед інших захворювань у буковинки була двостороння пневмонія і цукровий діабет. Про це повідомили на сторінці Чернівецької ОДА у Facebook.

Зазначається, що жінці було більше 70 років. Вона 14 березня повернулася з Франції, де гостювала у доньки.

У Чернівецькій області від коронавірусу померла ще одна жінка

У Чернівецькій області від коронавірусу померла ще одна жінка

В інфекційне відділення Сокирянської районної лікарні буковинку з підозрою на коронавірус доставили 27 березня, а 29-го медики отримали лабораторне підтвердження цього діагнозу.

"Того ж дня її стан погіршився, пацієнтку перевели в реанімаційне відділення. У ніч проти 1 квітня хвора померла. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким померлої!" – йдеться у повідомленні ОДА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Чернівецькій області 31 березня померли двоє пацієнтів, інфікованих коронавірусом COVID-19. Жертвами стали жінка 1955-го, і чоловік 1962 року народження.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Чернівці
Тег
смерть
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