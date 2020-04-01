На Буковині від коронавірусу померла ще одна жінка

У Чернівецькій області в ніч на 1 квітня померла мешканка села Ломачинці Сокирянського району, у якої лабораторно підтвердили COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Серед інших захворювань у буковинки була двостороння пневмонія і цукровий діабет. Про це повідомили на сторінці Чернівецької ОДА у Facebook.

Зазначається, що жінці було більше 70 років. Вона 14 березня повернулася з Франції, де гостювала у доньки.

У Чернівецькій області від коронавірусу померла ще одна жінка

В інфекційне відділення Сокирянської районної лікарні буковинку з підозрою на коронавірус доставили 27 березня, а 29-го медики отримали лабораторне підтвердження цього діагнозу.

"Того ж дня її стан погіршився, пацієнтку перевели в реанімаційне відділення. У ніч проти 1 квітня хвора померла. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким померлої!" – йдеться у повідомленні ОДА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Чернівецькій області 31 березня померли двоє пацієнтів, інфікованих коронавірусом COVID-19. Жертвами стали жінка 1955-го, і чоловік 1962 року народження.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!