На Буковині від COVID-19 померли дві медсестри

Кирило Лютий Суспільство 19:19, 22.04.2020 Оновлено: 20:15, 22.04.2020

У Чернівецькій області від коронавірусу COVID-19 померли дві медсестри.

Як ідеться у повідомленні Чернівецької обласної державної адміністрації, серед усіх інфікованих у регіоні – 167 медичних працівників, передає promin.cv.ua.

У Хотинській центральній районній лікарні заразилися 54 співробітники, в Чернівецькій обласній клінічній лікарні захворіли 44 медика, у Чернівецькій міській лікарні №1 інфікувалася ще 21 особа.

Двоє людей із початку епідемії померли: сестра-господиня з лікарні швидкої медичної допомоги та медсестра з Герцаївської ЦРЛ. При цьому вони не працювали в місцях лікування інфікованих COVID-19.

Коронавірус на Буковині. Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, станом на ранок середи, 22 квітня, в Україні зафіксовано 6592 випадки зараження коронавірусом. Померли вже 174 людини, а одужати вдалося 424.

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