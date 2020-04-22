На Буковині від COVID-19 померли дві медсестри
У Чернівецькій області від коронавірусу COVID-19 померли дві медсестри.
Як ідеться у повідомленні Чернівецької обласної державної адміністрації, серед усіх інфікованих у регіоні – 167 медичних працівників, передає promin.cv.ua.
У Хотинській центральній районній лікарні заразилися 54 співробітники, в Чернівецькій обласній клінічній лікарні захворіли 44 медика, у Чернівецькій міській лікарні №1 інфікувалася ще 21 особа.
Двоє людей із початку епідемії померли: сестра-господиня з лікарні швидкої медичної допомоги та медсестра з Герцаївської ЦРЛ. При цьому вони не працювали в місцях лікування інфікованих COVID-19.
Як писав OBOZREVATEL, станом на ранок середи, 22 квітня, в Україні зафіксовано 6592 випадки зараження коронавірусом. Померли вже 174 людини, а одужати вдалося 424.