На Буковині великий банкет завершився спалахом COVID-19

У Чернівецькій області після багатолюдного банкету зафіксували спалах коронавірусу (COVID-19).

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Як повідомляє molbuk.ua з посиланням на головну санітарну лікарку області Наталію Гопко, майже 20 людей звернулися до лікарів із симптомами, подібними до коронавірусу.

"У нас є результати розслідування, які дають підтвердження захворювання серед гостей великих банкетів на весіллях, хрестинах. Такі випадки зареєстровано впродовж останніх двох тижнів. Зараз маємо інформацію приблизно про 20 хворих із гостей одного урочистого заходу", – зазначила вона.

За словами Гопко, кількість хворих почала зростати з кінця минулого тижня.

"У суботу-неділю, коли зазвичай мали меншу кількість, у нас почалося збільшення хворих. Але ситуація є дуже закономірною, зважаючи на пожвавлення спілкування, на відновлення банкетів, на активне подорожування. Люди щодня стають дедалі безтурботнішими. У нас є багато людей, які не дотримуються маскового режиму, не дотримуються дистанції. А поки є хворі люди, захворювання буде передаватися", – підкреслила лікарка.

Епідеміологи стверджують, що один із важливих чинників зростання кількості хворих – це святкування великих весіль у ресторанах. За правилами, гості мають перебувати на відстані 1,5-2 метри, також є норма 5 квадратних метрів на людину.

"Якщо є банкет на 50 людей, значить, заклад має бути на 250 квадратних метрів. Цього ніхто не дотримується. Я розумію, що всім хочеться радості, спілкування, але потрібно пам’ятати, що навіть молоді дужі люди можуть принести хворобу додому і спровокувати важкий перебіг хвороби у своїх рідних", – додала Гопко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 31 липня в Чернівецькій області зафіксовано 5875 випадків коронавірусу.