На Буковині у дітей спалахнув COVID-19 перед 1 вересня

У Чернівецькій області за останні два тижні кількість дітей, заражених коронавірусом, зросла в три рази.

З початку епідемії в регіоні діти склали 8% від усіх хворих на COVID-19. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

Чиновник зазначив, що рішення 1 вересня розпочати навчальний рік в деяких школах області дистанційно було правильним.

"Відсоток невеликий, проте за останні два тижні кількість хворих на COVID-19 дітей зросла втричі. Тому почати навчальний рік дистанційно в районах, що потрапили в "червону" зону карантину, очевидно, є правильним рішенням", – написав Осачук.

У Чернівецькій області коронавірусом захворіли діти Сергій Осачук в Facebook

Ситуація з COVID-19 в Чернівецькій області Сергій Осачук в Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків назвав рішення центральної влади внести місто в "червону" зону і посилити карантин – необгрунтованим, і вважає, що його слід скасувати. Міський голова закликав жителів виходити на мирні протести, щоб висловити свою незгоду з цим.