На Буковині у дітей спалахнув COVID-19 перед 1 вересня

Карина Бондаренко Суспільство 07:55, 29.08.2020

У Чернівецькій області за останні два тижні кількість дітей, заражених коронавірусом, зросла в три рази.

З початку епідемії в регіоні діти склали 8% від усіх хворих на COVID-19. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

Чиновник зазначив, що рішення 1 вересня розпочати навчальний рік в деяких школах області дистанційно було правильним.

"Відсоток невеликий, проте за останні два тижні кількість хворих на COVID-19 дітей зросла втричі. Тому почати навчальний рік дистанційно в районах, що потрапили в "червону" зону карантину, очевидно, є правильним рішенням", – написав Осачук.

У Чернівецькій області коронавірусом захворіли діти
Сергій Осачук в Facebook
Ситуація з COVID-19 в Чернівецькій області
Сергій Осачук в Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків назвав рішення центральної влади внести місто в "червону" зону і посилити карантин – необгрунтованим, і вважає, що його слід скасувати. Міський голова закликав жителів виходити на мирні протести, щоб висловити свою незгоду з цим.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

В Умані місцеві мешканці влаштували сутичку з хасидами. Відео конфлікту

Справу " Роттердам+" закрито через відсутність доказу збитків, – Бутусов

Степанов сказав, скільки масок на день потрібно дитині в школі

Філатов перемагає вже в першому турі виборів мера Дніпра – опитування "Рейтингу"

Майк Тайсон – Рой Джонс: названо фаворита супербою легенд боксу