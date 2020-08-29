На Буковині у дітей спалахнув COVID-19 перед 1 вересня
У Чернівецькій області за останні два тижні кількість дітей, заражених коронавірусом, зросла в три рази.
З початку епідемії в регіоні діти склали 8% від усіх хворих на COVID-19. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.
Чиновник зазначив, що рішення 1 вересня розпочати навчальний рік в деяких школах області дистанційно було правильним.
"Відсоток невеликий, проте за останні два тижні кількість хворих на COVID-19 дітей зросла втричі. Тому почати навчальний рік дистанційно в районах, що потрапили в "червону" зону карантину, очевидно, є правильним рішенням", – написав Осачук.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків назвав рішення центральної влади внести місто в "червону" зону і посилити карантин – необгрунтованим, і вважає, що його слід скасувати. Міський голова закликав жителів виходити на мирні протести, щоб висловити свою незгоду з цим.