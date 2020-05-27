На Буковині трапився спалах COVID-19: десятки нових заражених
У Чернівецькій області зафіксували 43 нових випадків зараження коронавірусом (COVID-19).
Всього протягом доби, 26 травня, лабораторний центр досліджував 487 нових зразків, повідомив в Facebook глава Чернівецької ОДА Сергій Осачук.
При цьому від коронавірусної інфекції видужали ще 25 буковинців, які двічі отримали негативний результат тесту.
"Ми обов'язково повернемося до звичного життя. Але поки що ні послаблюйте пильність. Імовірність заразитися коронавірусом в Чернівецькій області залишається високою", – повідомив Осачук.
Всього в області зареєстровано 3144 випадків інфікування.
Як повідомляв OBOZREVATEL,у Чернівецькій області пом'якшили особливий режим в'їзду і виїзду : був відновлений проїзд приватного транспорту і міжобласне сполучення.