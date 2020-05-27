На Буковині трапився спалах COVID-19: десятки нових заражених

У Чернівецькій області зафіксували 43 нових випадків зараження коронавірусом (COVID-19).

Всього протягом доби, 26 травня, лабораторний центр досліджував 487 нових зразків, повідомив в Facebook глава Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

При цьому від коронавірусної інфекції видужали ще 25 буковинців, які двічі отримали негативний результат тесту.

COVID-19 в Україні

"Ми обов'язково повернемося до звичного життя. Але поки що ні послаблюйте пильність. Імовірність заразитися коронавірусом в Чернівецькій області залишається високою", – повідомив Осачук.

Всього в області зареєстровано 3144 випадків інфікування.

Як повідомляв OBOZREVATEL,у Чернівецькій області пом'якшили особливий режим в'їзду і виїзду : був відновлений проїзд приватного транспорту і міжобласне сполучення.

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