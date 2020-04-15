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15 квітня • оновлено в 23:37
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На Буковині священик, який захворів COVID-19, "скасував" коронавірус і зібрався служити в церкві

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У Чернівецькій області 15 квітня виявили ще 73 особи, які захворіли COVID-19. Серед них четверо священнослужителів.

Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук в Facebook, відзначивши, що кількість інфікованих тепер становить 662 людини.

За його словами, один зі священиків "всіляко дивується і намагається заперечувати цю інформацію, стверджуючи, що результати лабораторного дослідження є помилковими".

"Завтра збирається піти в храм і проводити богослужіння. Тут питання дійсно взаємної відповідальності, адже коли мова йде про життя і здоров'я людей, саме в питанні безпеки суспільство і держава повинні бути соратниками", – розповів він.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні станом на ранок 15 квітня заразилися коронавірусом 3764 людини. Померли 108 осіб, 143 вдалося вилікувати.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Чернівці
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Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 3764.

    Вилікувалися: 143. Померли: 108.

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